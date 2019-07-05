В Саранске прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Саранска выявили несколько нарушений трудового законодательства.

Представителями прокуратуры было установлено, что директор ООО «Велес-Изумруд» в нынешнем году осуществлял прием граждан на работу в ночной клуб «СССР» без письменного оформления трудового договора и соответствующего приказа.

В ООО «Велес-Изумруд» было внесено представление. Также в отношении юридического лица и директора указанного общества было возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудники прокуратуры установили, что два работника АО «Орбита» были допущены к трудовой деятельности без прохождения в установленном порядке периодического медицинского осмотра. В отношении юридического лица и должностных лиц общества были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru