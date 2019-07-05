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Пётр Тултаев призвал повысить квалификацию сотрудников управляющих компаний

Пётр Тултаев призвал повысить квалификацию сотрудников управляющих компаний

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев обратил внимание руководителей городского коммунального комплекса на необходимость повышения квалификации рабочих и инженерно-технического персонала управляющих компаний.

Градоначальник заявил, что учителя и врачи очень часто повышают свою квалификацию, а сотрудники управляющих компаний не владеют современными технологиями и методами. По мнению главы администрации Саранска, нужно на системной основе повышать уровень квалификации представителей указанных компаний. Также градоначальник отметил, что в том случае, если в Саранске нет соответствующей возможности, то для обучения нужно рассматривать другие регионы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru