Пётр Тултаев призвал повысить квалификацию сотрудников управляющих компаний

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев обратил внимание руководителей городского коммунального комплекса на необходимость повышения квалификации рабочих и инженерно-технического персонала управляющих компаний.

Градоначальник заявил, что учителя и врачи очень часто повышают свою квалификацию, а сотрудники управляющих компаний не владеют современными технологиями и методами. По мнению главы администрации Саранска, нужно на системной основе повышать уровень квалификации представителей указанных компаний. Также градоначальник отметил, что в том случае, если в Саранске нет соответствующей возможности, то для обучения нужно рассматривать другие регионы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru