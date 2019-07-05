В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Филатова

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Филатова.

Указанное ограничение будет действовать до 00:00 9 июля. Движение транспортных средств было запрещено на участке, пролегающем между улицами Фурманова и Мичурина.

Рассматриваемое ограничение было введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru