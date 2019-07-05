В Мордовии с осужденными, имеющими инвалидность, проводятся психокорекционные занятия

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными, которые имеют инвалидность, проводятся психокорекционные занятия.

Психологи психологической лаборатории используют в работе с осужденными, имеющими инвалидность, несколько форм и методов, среди которых аутогенная тренировка, музыкотерапия, кинотерапия.

Аутогенная тренировка оказывает позитивное воздействие на эмоционально-волевую сферу осужденных, снимает напряжение, утомление, нейтрализует состояние тревоги и депрессии.

При помощи аутотренинга осужденные с ограниченными возможностями могут руководить своим воображением, избавляться от многих комплексов и страхов.

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Источник: 13.fsin.su