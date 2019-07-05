В Мордовии за несколько месяцев клещи покусали более 300 человек

В Мордовии в период с апреля по начало июля клещи покусали 319 человек.
Наибольшее количество укусов было зафиксировано в Саранске. За отчетный период 71 местный житель обратился за помощью по причине укуса клеща.
В Рузаевском районе на протяжении трех с лишним месяцев клещи покусали 37 человек, а в Ковылкинском районе жертвами укусов стали 23 человека.
Меньше всего от укусов клещей за отчетный период пострадали граждане, проживающие в Атюрьевском, Инсарском, Кадошкинском, Торбеевском и Теньгушевском районах.
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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru