В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучших мастеров

В образовательном учреждении №113 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс среди мастеров производственного обучения под названием «Мастер-класс».

В указанном конкурсе принимали участие представители нескольких профессий, среди которых повар, мастер столярного и мебельного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, парикмахер, слесарь.

Участники конкурса оригинально представили свои профессии, показывая знания как нормативных документов, так и теоретической основы, а также выполнили практические задания.

Первое место занял мастер производственного обучения образовательного учреждения №113 (ИК-2) по профессии повар Алексей Долганин. Второе место досталось мастеру производственного обучения филиала № 5 образовательного учреждения №113 (ИК-5) по профессии мастер столярного и мебельного производства Евгению Короткову. Третьего места члени жюри удостоили мастера производственного обучения филиала № 14 образовательного учреждения №113 (ИК-14) по профессии парикмахер Ольгу Якубовскую.

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Источник: 13.fsin.su