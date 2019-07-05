Жительницу Рузаевки осудили за причинение смерти по неосторожности

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

24 марта нынешнего года 55-летняя гражданка оказала сопротивление мужчине, который пытался вступить с ней в интимную связь. Осужденная сжимала своими руками шею гражданина. Не рассчитав силу, женщина вызвала у потерпевшего асфиксическое состояние. В итоге мужчина скончался. Причиной смерти гражданина была названа механическая асфиксия от сдавления шеи.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 55-летней гражданки была избрана мера наказания в виде 1 года ограничения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru