В Рузаевском районе водитель без прав сбил мужчину

В Рузаевском районе 31-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 4 июля в селе Татарская Пишля. Возле дома №124, расположенного по адресу – улица Советская, 24-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21061 совершил наезд на 31-летнего мужчину, который стоял у края проезжей части.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Было установлено, что у 24-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф