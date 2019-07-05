В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 33-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 33-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 4 июля на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

Пострадал 33-летний пассажир «Лады». Мужчине понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф