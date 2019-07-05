В Ичалковском районе в ДТП пострадал 63-летний мужчина

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 63-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 4 июля на 75-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. 60-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство по касательной столкнулось с автомобилем марки Daewoo Nexia.

63-летнему водителю Daewoo понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф