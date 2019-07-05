В Саранске 21-летний автомобилист бросил машину на дороге при виде экипажа ДПС

В Саранске 21-летний автомобилист, заметив полицейских, бросил машину на дороге.

Утром 4 июля инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Гагарина обратили внимание на автомобиль марки ВАЗ-2110, который двигался с грубым нарушением ПДД. На перекрестке указанной улицы и проспекта 50 лет Октября водитель машины, заметив стражей порядка, затормозил на светофоре и убежал, бросив транспортное средство. Инспекторы ГИБДД эвакуировали автомобиль на специализированную стоянку.

Спустя сутки водитель машины, которым оказался 21-летний парень, явился в полицию. Молодой человек сообщил, что бросил транспортное средство из-за того, что не имел на него документов.

В отношении 21-летнего парня были составлены административные материалы.

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Источник: 13.мвд.рф