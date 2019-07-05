В Саранске осенью пройдет акция «Батарейки могут быть переработаны»

В Саранске пройдет акция под названием ««Батарейки могут быть переработаны».

Указанная акция будет проводиться в Саранске в период со 2 по 8 сентября. Пункт сбора отработанных элементов питания будет размещен на территории парка имени Пушкина. Будут приниматься батарейки любого формата и любого производителя. Затем отработанные элементы питания будут отправлены на завод «Мегаполисресурс», расположенный в Челябинске.

Инициатором данной акции является компания «Дюраселл Раша».

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Источник: mordovmedia.ru