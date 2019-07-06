В Ромоданово горела надворная постройка

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Сообщение об указанном пожаре поступило на пульт дежурного МЧС днём 5 июля. Возле дома №10, расположенного по адресу – улица Роз, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 160 квадратных метров.

Какие-либо сведения о пострадавших в результате данного пожара не поступали.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru