В Инсарском районе в ДТП пострадали два человека

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 5 июля на 11-м километре дороги, соединяющей Инсар, Усыкино и Венеру. Гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Водитель иномарки и его пассажир получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: info-rm.com