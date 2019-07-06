В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Пешеходный переход».

Указанная операция была направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пеших участников дорожного движения.

В ходе проведения операции инспекторы ГИБДД составили 57 административных протоколов по факту нарушения ПДД. 47 материалов были составлены в отношении пешеходов, решивших перейти дорогу в неустановленном месте.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф