В Саранске орудуют дачные воры

В Саранске были замечены дачные воры.

Недавно пенсионер, находясь на территории садоводческого товарищества, расположенного в Октябрьском районе Саранска, заметил двух незнакомцев с оборудованием для резки металла. Последние заявили, что дачный участок принадлежит одному из них, а старые металлоконструкции они срезают на законных основаниях. Не сумев предъявить документы, подтверждающие право собственности, мужчины поспешили скрыться.

Пенсионер сообщил о подозрительных незнакомцах в полицию. В настоящее время стражи порядка устанавливают местонахождение мужчин.

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Источник: 13.мвд.рф