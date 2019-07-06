В Саранске неизвестные мошенники ограбили 50-летнего мужчину и 35-летнюю женщину

В Саранске 50-летний мужчина и 35-летняя женщина были ограблены неизвестными мошенниками, представившимися работниками банков.

Недавно 50-летнему рабочему одного из предприятий Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и предложил подключить услугу по защите денег, хранящихся на банковской карте мужчины, от неправомерного снятия. Горожанин принял это предложение и сообщил незнакомцу персональные данные. Спустя некоторое время 50-летний рабочий обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 27 тыс. рублей.

Аналогичным путем была ограблена 35-летняя жительница Саранска. Женщина лишилась 14 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф