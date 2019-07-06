Жителя Лямбирского района осудили за совершение нескольких преступлений

В Саранске суд вынес приговор в отношении жителя Лямбирского района, который более 10 лет назад совершил несколько преступлений.

В период с января 2001 года по апрель 2009 года злоумышленник был участником преступного сообщества. 26 апреля 2004 года преступник, находясь в помещении бара, расположенного в селе Атемар, под угрозой применения физического насилия и уничтожения имущества потребовал от пострадавшего отдать автомобиль стоимостью 250 тыс. рублей и жилой дом, стоимость которого составляет 1,5 млн рублей.

В апреле 2007 года осужденный, находясь в Саранске, применяя угрозы, потребовал от другого пострадавшего 30 тыс. рублей. Спустя некоторое время преступник заявил указанному гражданину, что будет препятствовать его предпринимательской деятельности, если он не будет каждый месяц передавать ему денежные средства в сумме 5 тыс. рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru