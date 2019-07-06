В Саранске осудили 19-летнего парня, нанесшего ножевое ранение иностранному студенту

В Саранске суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение иностранному студенту.

В ночь на 3 марта нынешнего года 19-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в кальянной. В ходе ссоры молодой человек нанес ножевое ранение студенту из Ирака. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 19-летнего молодого человека была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что жителя Лямбирского района осудили за совершение нескольких преступлений.

Источник: prokrm.ru