В Ардатове пьяный подросток на мотоцикле врезался в автомобиль

В Ардатове пьяный несовершеннолетний мотоциклист протаранил автомобиль.

На одной из улиц Ардатова вечером 5 июля 15-летний парень, управлявший мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль марки «Шевроле-Лачетти». Известно, что машина стояла без движения.

Юный мотоциклист не пострадал. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

Материалы проверки по факту данного происшествия были направлены в комитет по делам несовершеннолетних.

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Источник: гибдд.рф