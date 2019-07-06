Гроза и сильный ветер обрушатся на Мордовию 7 июля

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 7 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 7 июля на территории Саранска и Мордовии местами возможны порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. Кроме того, завтра в регионе ожидается гроза.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Автомобилистам следует припарковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций в том случае, если нет гаража.

Также стоит упомянуть, что пострадавшего от удара молнии необходимо раздеть, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрым холодным покрывалом.

Также читайте о том, что в Мордовии за несколько месяцев клещи покусали более 300 человек.

Источник: adm-saransk.ru