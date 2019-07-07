В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 6 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Луговая, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 20 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru