В Мордовии в результате ДТП погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло в ночь на 6 июля на выезде из села Большие Березники. Столкнулись мотоцикл марки «Урал» и грузовой автомобиль марки «МАН».

От полученных телесных повреждений два человека, среди которых водитель мотоцикла, скончались на месте инцидента. Ещё два участника ДТП были травмированы, об их состоянии нет никаких сведений.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии.

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Источник: гибдд.рф