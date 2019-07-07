В Мордовии произошел крупный пожар

В Дубенском районе произошел крупный пожар.

Происшествие произошло в ночь на 7 июля на территории села Чеберчино. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись несколько дачных домиков.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

По предварительным данным, пламя уничтожило пять дачных домиков.

Причина крупного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru