В Мордовии произошел крупный пожар

В Дубенском районе произошел крупный пожар.
Происшествие произошло в ночь на 7 июля на территории села Чеберчино. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись несколько дачных домиков.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
По предварительным данным, пламя уничтожило пять дачных домиков.
Причина крупного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru