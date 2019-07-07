Интернет-мошенники ограбили двух жительниц Саранска, решивших купить одежду

В Саранске две местные жительницы стали жертвами интернет-мошенников, желая приобрести одежду.

Недавно 26-летняя жительница Саранска обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже одежды по низким ценам. Девушка выбрала понравившийся товар, связалась с продавцом, договорилась с ним о покупке одежды и перечислила на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 12,6 тыс. рублей. В оговоренные сроки горожанка товар не получила. Продавец перестал выходить на связь.

Таким же путем лишилась 2,9 тыс. рублей 22-летняя жительница Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске неизвестные мошенники ограбили 50-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

Источник: 13.мвд.рф