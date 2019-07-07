В Саранске сотрудники полиции провели акцию «Не дай себя обмануть!»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели акцию под названием «Не дай себя обмануть!».

В рамках указанной акции стражи порядка раздавали горожанам листовки-памятки, содержащие информацию об основных видах мошенничества и способах обезопасить себя от них.

Акция проводилась на протяжении нескольких дней в одном из торговых центров Саранска. Также в рассматриваемом мероприятии приняли участие студенты Мордовского государственного педагогического института, которые рассказывали гражданам о мерах, позволяющих сохранить их деньги от посягательств злоумышленников.

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Источник: 13.мвд.рф