В Мордовии в результате несчастного случая погиб 66-летний строитель

В Больших Березниках в результате несчастного случая погиб 66-летний строитель.

Трагическое происшествие произошло несколько дней назад. На площадке, где в настоящее время возводится новый детский сад, 66-летний рабочий ООО «Техноком» во время кладки кирпича упал с третьего этажа. От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался. Гражданин умер до приезда медиков.

По информации «Известий Мордовии».

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