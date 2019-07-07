В Дубенском районе горела баня

В Дубенском районе произошло возгорание бани.

Днём 6 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Поводимово. Возле дома №86, который расположен по адресу – улица Советская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru