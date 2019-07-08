Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Нефтехимик»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 уступила победу ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Матч прошел 7 июля в Саранске. Местом проведения игры стал стадион «Старт». Поддержать любимые команды пришли более 4,5 тыс. болельщиков.

Единственный в данном матче гол забил на 28-й минуте Денис Макаров, успешно реализовав пенальти.

Главный тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин во время послематчевой пресс-конференции заявил, что в целом игра прошла на равных.

По информации пресс-службы ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru