В Старошайговском районе загорелась баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.

Утром 7 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новая Федоровка. Возле дома №68, расположенного по адресу – улица Кузнецкая, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru