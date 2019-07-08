Полицейские изъяли наркотики у двух жителей Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух жителей Саранска.

В центре Саранска стражи порядка в ходе личного досмотра 22-летнего местного жителя без определенных занятий обнаружили и конфисковали гашиш массой 4,84 г. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Возле посёлка Звездный Лямбирского района сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего безработного жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены синтетические наркотики массой 1,05 г. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина.

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Источник: 13.мвд.рф