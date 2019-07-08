В Атюрьевском районе горела баня

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Указанное происшествие произошло ранним утром 7 июля на территории села Стрельниково. Возле дома №17, который расположен по адресу – улица Ленина, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 18 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании бани в Старойшаговском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru