В Атюрьевском районе горела баня

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Указанное происшествие произошло ранним утром 7 июля на территории села Стрельниково. Возле дома №17, который расположен по адресу – улица Ленина, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 18 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании бани в Старойшаговском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru