В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе «Жил-был клоун»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка художественной самодеятельности прошел конкурс под названием «Жил-был клоун».

Со сцены исправительного учреждения было представлено незабываемое сатирическое выступление артистов-клоунов. Участники конкурса собственноручно сшили яркие костюмы.

Выступление конкурсантов оценивалось по нескольким критериям, среди которых создание образа клоуна, яркость и оригинальность костюма, представление юмористической сценки.

Лучшими были признаны осужденные отрядов №№4 и 5.

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Источник: 13.fsin.su