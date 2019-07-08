В Саранске горел автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Днём 7 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. На улице Пролетарской воспламенился автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Атюрьевском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru