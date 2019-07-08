В Мордовии осужденным рассказали о проблеме распространения ВИЧ-инфекции

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие, посвященное профилактике борьбы со СПИДом.

Перед осужденными, отбывающими наказание в указанном исправительном учреждении, выступила начальник здравпункта-фельдшер филиала «Медицинская часть №14» Татьяна Кашаева, которая рассказала о проблеме распространения ВИЧ-инфекции, путях передачи вируса и мерах его профилактики. Кроме того, осужденным был показан видеофильм соответствующего содержания.

Подобные мероприятия проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, гармоничного развития личностных качеств и формирования нравственной чистоты.

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Источник: 13.fsin.su