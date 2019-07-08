Вода в водопроводных сетях Саранска полностью соответствует нормам

Вода в водопроводных сетях Саранска соответствует санитарным нормам.

В течение шести первых месяцев нынешнего года на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» были проведены исследования 660 проб по санитарно-химическим показателям, в том числе 211 проб из источников централизованного водоснабжения (артезианские скважины), а также 449 проб из распределительной сети.

По микробиологическим и радиологическим показателям все исследованные пробы воды в Саранске соответствуют требованиям санитарных правил.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что во втором квартале текущего года в Саранске было выявлено 109 нарушений земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru