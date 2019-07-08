27-летний житель Мордовии подозревается в ограблении гражданина Дании

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 27-летний местный житель, который подозревается в ограблении гражданина Дании.

В вечернее время суток гражданин Дании, который приехал в Мордовию в командировку, ужинал в кафе, расположенном в Чамзинке. 27-летний житель посёлка Комсомольский, проводивший время в том же заведении, заметил, что иностранец имеет при себе бумажник с деньгами. Когда гражданин Дании вышел из кафе, парень проследовал за ним. В безлюдном месте житель Мордовии избил иностранца и отобрал у него кошелек с деньгами в сумме 52 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф