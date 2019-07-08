В Саранске ДТП унесло жизнь 45-летней женщины

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибла 45-летняя гражданка.

Происшествие произошло утром 8 июля в посёлке Луховка. По предварительной информации, 45-летняя гражданка, находившаяся за рулем своего автомобиля, двигаясь по улице Садовой, не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Полученные 45-летней женщиной телесные повреждения оказались смертельными.

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Источник: гибдд.рф