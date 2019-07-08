В Мордовии сотрудники транспортной полиции проводят операцию «Пассажир»

В Мордовии сотрудники транспортной полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пассажир».

Целью указанной операции является обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств в пассажирских поездах дальнего следования, международного сообщения, а также на вокзалах и станциях.

За время проведения операции уже было выявлено и раскрыто одно преступление по линии незаконного оборота оружия, а также пресечено более 60 административных правонарушений.

Завершится рассматриваемая операция 10 июля.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Пешеходный переход».

Источник: vk.com/club150165597