В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 8 июля на пересечении улиц Советской и Серова. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получил водитель «Лады». Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По информации «Известий Мордовии».

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