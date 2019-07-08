30-летняя жительница Саранска ответит перед судом за заведомо ложный донос

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе.

В феврале нынешнего года 30-летняя обвиняемая попросила своего знакомого снять с принадлежащего ей автомобиля четыре колеса с шинами и аккумуляторную батарею, а затем передать их в комиссионный магазин с правом дальнейшего выкупа.

Спустя некоторое время 30-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о том, что её знакомый похитил указанные комплектующие. Стражи порядка выяснили, что на самом деле мужчина ничего не похищал.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф