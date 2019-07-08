Мошенники, представившиеся работниками банков, ограбили нескольких жителей Мордовии

В Мордовии неизвестные мошенники, представившиеся сотрудниками банков, ограбили нескольких человек.

Недавно 63-летней жительнице Саранска позвонила ранее незнакомая ей гражданка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о том, что имеют место проблемы с её банковской картой, из-за которых может произойти списание денежных средств. Кроме того, незнакомка поинтересовалась, имеет ли горожанка другие платежные средства. Жительница Саранска сообщила якобы работнице банка данные двух своих карт. Затем незнакомка заявила, что женщина должна сообщить ей код, отправленный в смс-сообщении, дабы предотвратить блокировку счетов. Предоставив якобы работнице банка всю необходимую информацию, жительница Саранска обнаружила, что с её банковских карт были списаны денежные средства в сумме более 79 тыс. рублей.

43-летней жительнице Рузаевки позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности. Гражданин сообщил, что с банковского счета женщины были списаны денежные средства в сумме 7 тыс. рублей. Затем якобы работник банка заявил, что гражданка должна внести на созданный финансовой организацией счет 90 тыс. рублей, дабы предотвратить последующее похищение денег. Женщина с кредитной банковской карты через банкомат перевела 87 тыс. рублей. Затем с гражданкой вновь связался якобы работник банка. Мужчина сообщил, что операция прошла успешно, а также заявил о готовности оказать помощь в закрытии кредитного счета, предложив услугу по рефинансированию кредита. Приняв данное предложение, житель Рузаевки оформила на своё имя кредит и внесла на упомянутый счет ещё 130 тыс. рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

37-летней жительнице Саранска также позвонил якобы работник службы безопасности банка, сообщивший о том, что неизвестные мошенники пытаются украсть деньги с её счета. В целях обеспечения безопасности горожанка сообщила незнакомцу номер своей банковской карты и код безопасности. В итоге жительница Саранска лишилась более 44 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф