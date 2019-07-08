Житель Ковылкинского района подозревается в краже бетонных плиток с обочины автодороги

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже нескольких бетонных плиток с обочины автомобильной дороги.

2 июля рабочий дорожного предприятия сообщил полицейским о том, что возле села Новое Дракино были украдены 72 бетонные плитки размером 500x600 мм.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего жителя села Старое Дракино. Мужчина признал свою вину и сообщил, что днём 1 июля перевез бетонные плитки к себе домой, чтобы построить дорожку во дворе.

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Источник: 13.мвд.рф