В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло ранним утром 7 июля возле дома №86, расположенного по адресу – улица Ботевградская. По предварительной информации, 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Hyundai Santa Fe, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали 29-летний пассажир «Лады» и три пассажира иномарки, среди которых две женщины 39- и 43-летнего возраста, а также 48-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Саранске ДТП унесло жизнь 45-летней женщины.

Источник: гибдд.рф