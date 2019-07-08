В Чамзинском районе в ДТП пострадали 17-летний парень и 8-летняя девочка

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 17-летний парень и 8-летняя девочка.

Указанное ДТП произошло днём 7 июля на территории села Сабур Мачкасы. Возле дома №55, расположенного по адресу – улица Советская, 17-летний парень, управлявший мопедом марки «Альфа», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в мопед марки «Омакс», который двигался впереди. После этого первое транспортное средство отбросило на 8-летнюю девочку, стоявшую у края проезжей части.

Виновник инцидента и 8-летняя пострадавшая доставлялись в ГБУЗ «Комсомольская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф