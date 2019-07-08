В Темниковском районе в результате ДТП пострадал 39-летний мужчина

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 39-летний мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 7 июля на 15-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ имени А.И. Рудявского».

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Источник: гибдд.рф