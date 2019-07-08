В Ардатовском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Ардатовском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло в ночь на 6 июля на 2-м километре дороги, соединяющей Ардатов, Каласево и Л. Майдан. 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер» в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадали две пассажирки иномарки 36- и 39-летнего возраста. Женщины доставлялись в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», где им была оказана медицинская помощь.

Выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. В отношении мужчины был составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП погибла 45-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф