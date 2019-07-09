В Чамзинском районе горела мастерская по ремонту обуви

В Чамзинском районе произошло возгорание мастерской по ремонту обуви.

Днём 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Загорелась мастерская по ремонту обуви. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru