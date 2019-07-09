Полицейские изъяли наркотики у трех жителей Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у трех местных жителей.

В юго-западной части Саранска стражи порядка изъяли у 36-летнего горожанина без определенных занятий и 42-летнего безработного жителя села Кочкурово коноплю общей массой более 18 г.

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой 0,54 г.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф