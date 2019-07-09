В Ельниках горела баня

В Ельниках произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло в ночь на 9 июля. Возле дома №2, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате этого пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru